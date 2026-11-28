Los residentes sin seguro médico en el condado de Miami-Dade disponen de una alternativa clave para costear servicios hospitalarios y consultas mediante la tarjeta de asistencia financiera Jackson Prime —administrada por Jackson Health System y frecuentemente confundida con un "Jackson Care Plan"—.

El sistema evalúa cada solicitud cruzando el ingreso bruto familiar, el número de integrantes del hogar y las Guías Federales de Pobreza (FPL) hasta un límite del 300 %, determinando si el paciente recibe cobertura gratuita o tarifas reducidas.

Escala de ingresos y porcentajes de cobertura médica

El nivel de beneficio económico depende directamente de dónde se ubique el núcleo familiar dentro de las Guías Federales de Pobreza:

Hasta el 200 % del FPL: Los residentes elegibles sin seguro obtienen cobertura médica 100 % gratuita dentro de los servicios autorizados de la red Jackson.

Entre el 201 % y el 300 % del FPL: Los solicitantes acceden a atención médica a bajo costo mediante una escala móvil de pagos que aplica descuentos proporcionales al ingreso y al tamaño de la familia.

Por encima del 300 % del FPL: Los hogares fuera de este rango no califican para los tramos estándar de asistencia, aunque el hospital evalúa casos excepcionales por emergencias médicas o crisis financieras graves.

Requisitos obligatorios y proceso de solicitud o renovación

Para calificar al programa, los aspirantes deben comprobar residencia legal en el condado de Miami-Dade —exigiéndose habitualmente una permanencia mínima de 90 días respaldada con facturas o contratos de vivienda—, presentar comprobantes de ingresos brutos de todos los miembros trabajadores y detallar sus dependientes.

Asimismo, los evaluadores verifican el estatus migratorio o ciudadanía y confirman que la persona carece de póliza médica o recibió una denegación previa de programas estatales como Medicaid.

Quienes deseen iniciar el trámite deben agendar una entrevista de evaluación financiera con un especialista de inscripción de Jackson Health System llamando al 305-585-6000.

Por su parte, los beneficiarios actuales pueden renovar su tarjeta en línea al menos 15 días antes de su vencimiento actualizando sus datos de dirección e ingresos, recordando siempre que Jackson Prime brinda asistencia hospitalaria local y no sustituye un seguro médico bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA).

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