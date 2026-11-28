El jefe adjunto de gabinete del Departamento de Guerra de Estados Unidos, Patrick R. Weaver, celebró el acuerdo militar bilateral tras su reciente visita a Caracas.

El funcionario, integrante del equipo directo del secretario estadounidense Pete Hegseth, resaltó en sus redes sociales el valor del acercamiento entre Washington y Caracas dentro de la agenda hemisférica de su despacho y acompañó su publicación con las banderas de ambos países.

En su declaración, Weaver expresó que resultó un honor volver a territorio venezolano para negociar un convenio histórico en materia de defensa.

Además, remarcó el alcance geopolítico de la medida para la Casa Blanca al señalar: Este es nuestro hemisferio, este es nuestro patio trasero.

Antecedentes del convenio bilateral de seguridad

Las palabras de Weaver llegan nueve días después de la visita oficial de Pete Hegseth a la capital venezolana, jornada en la que ambas naciones firmaron un pacto de cooperación militar.

Durante aquella agenda en Caracas, el jefe adjunto de gabinete formó parte de la delegación estadounidense que abordó con las autoridades venezolanas esquemas conjuntos de seguridad y combate contra redes criminales transnacionales en la región.

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