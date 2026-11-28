La compañía Air Europa incrementará de cinco a seis sus frecuencias semanales directas entre Madrid y Caracas a partir del 26 de mayo de 2027, según publicó el portal especializado Aviacionline.

Esta ampliación se produce después de que Plus Ultra suspendiera sus vuelos en medio de una reestructuración financiera, mientras las líneas aéreas venezolanas Laser y Estelar también ampliaron sus operaciones entre Maiquetía y Madrid.

Itinerarios y horarios previstos

A partir de la entrada en vigencia del ajuste, la ruta operará todos los días de la semana, excepto los lunes.

El vuelo UX 71 partirá de Madrid a las 16.25 horas para aterrizar en Maiquetía a las 19.40 horas, en tanto que el trayecto de vuelta UX 72 despegará de Caracas a las 21.40 horas y llegará a Madrid a las 12.10 horas del día siguiente, bajo hora local en ambos extremos.

La operación se realiza con aviones Boeing 787 Dreamliner y permite a los pasajeros conectar en Madrid hacia ciudades europeas como Roma, Milán, Lisboa y Frankfurt.

De forma paralela, la empresa continúa su expansión en América Latina y proyecta abrir nuevas rutas hacia San Salvador y Barranquilla en diciembre.

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