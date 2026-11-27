El sistema Patria activó este viernes 27 de noviembre de 2026 la asignación del Bono de Corresponsabilidad y Formación de noviembre de 2026 para los trabajadores públicos incluidos en la nómina especial.

De acuerdo con los reportes difundidos por los canales aliados al Sistema Patria, el monto asignado cambia según el organismo del Estado y el cargo que desempeña cada persona, con depósitos registrados en esta jornada entre Bs. 245.125 y Bs. 342.250

A través de sus redes sociales, las cuentas Canal Paria Digital y Noticias Digital Patria revelaron los detalles.

Equivalencias en divisas según la referencia del BCV

Con la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) vigente para este viernes 27 de noviembre de 2026, ubicada en Bs. 926,3592 por dólar; las cifras reportadas equivalen a un rango de 264,61 a 369,46 dólares.

Los beneficiarios reciben confirmación de la asignación mediante un mensaje de texto enviado desde el número corto 67373 o por medio de la aplicación veMonedero.

¿Cómo verificar y transferir el bono?

Para disponer de los recursos, los usuarios deben seguir el procedimiento habitual:

Ingresar al portal oficial www.patria.org.ve con su cédula y contraseña. Acceder a la pestaña Monedero y hacer clic en Retiro de fondos. Seleccionar el monedero de origen, el monto a movilizar y la cuenta bancaria previamente afiliada. Confirmar la transacción y verificar la recepción del dinero en su banco.

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