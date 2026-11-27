Diversas aerolíneas con operación en Venezuela activaron este viernes 27 de noviembre de 2026 tarifas promocionales y porcentajes de descuento por Black Friday, con opciones hacia destinos de América, Europa y conexiones dentro del país.

De acuerdo con los anuncios de las compañías aéreas, la mayoría de estas promociones permanecen vigentes hasta el próximo lunes 30 de noviembre y permiten planificar viajes entre finales de 2026 y el primer semestre de 2027, bajo condiciones específicas y disponibilidad de cupos de cada operador.

Ofertas en aerolíneas nacionales y códigos promocionales

Laser Airlines habilitó tarifas especiales ida y vuelta hasta el 30 de noviembre para volar del 16 de noviembre al 15 de diciembre de 2026 y del 16 de enero al 30 de julio de 2027.

Según informó la empresa, los precios parten desde $380 hacia Aruba, $805 hacia Madrid y $905 hacia Miami, junto a tarifas especiales en la ruta nacional entre Palo Negro y Porlamar, mediante el uso del código BFDIGITAL26 en su portal web y canales de WhatsApp.

Por su parte, Aerolíneas Estelar presentó una tarifa promocional hacia Madrid desde $890 ida y vuelta con salidas desde Caracas o Valencia, válida para compras hasta el 30 de noviembre en su portal web flyestelar.com y con fecha límite de retorno hasta el 12 de diciembre de 2026.

En el caso de Avior Airlines, la compañía ofrece un 25 % de descuento en su tarifa Flex para rutas internacionales hacia Miami, Bogotá, Medellín y Curazao, beneficio disponible en aviorair.com hasta el 30 de noviembre para vuelos entre enero y julio de 2027.

A estas promociones se suma Turpial Airlines, que activó un 10 % de rebaja para vuelos con salida desde el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena de Valencia hacia Bogotá y Panamá, con boletos desde $139,70 por tramo y $230,52 ida y vuelta. Mientras tanto, Rutaca Airlines ejecutó una venta relámpago durante las primeras horas de este viernes en flyrutaca.com con boletos en rutas nacionales seleccionadas desde $52 por tramo.

Opciones internacionales y recomendaciones de compra

De forma paralela, operadores internacionales con presencia en Venezuela como Avianca e Iberia mantienen activas sus campañas globales de Black Days y Black Friday en sus redes sociales, donde los pasajeros pueden cotizar tarifas dinámicas según disponibilidad y fechas de viaje.

Las aerolíneas exhortan a los usuarios a concretar sus reservas únicamente a través de sus sitios web oficiales, líneas de atención verificadas u oficinas comerciales autorizadas, además de revisar las políticas de equipaje, impuestos aeroportuarios y penalidades por cambios antes de finalizar el pago.

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