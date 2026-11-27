El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que para este viernes 27 de noviembre de 2026 habrá lluvias de intensidad variable en Caracas y otras regiones de Venezuela.

Al respecto, precisó que durante la mañana predominan condiciones meteorológicas estables, con cielo de parcial a despejado en la mayor parte del país.

Sin embargo, se estima desarrollo nuboso productor de lluvias o lloviznas en zonas al norte de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Monagas, Bolívar, Amazonas, Portuguesa, Táchira y sur del Zulia; asimismo, precipitaciones débiles en zonas montañosas de Miranda y este de Falcón.

En horas de la tarde y la noche se mantendrá cielo de parcialmente nublado a fragmentado, alternando con zonas despejadas en buena parte del territorio nacional.

No obstante, se prevé la formación de mantos nubosos que generarán precipitaciones de intensidad variable en la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Sucre, Monagas, norte de Anzoátegui, sur de Bolívar, norte de Amazonas, región central, los Andes y Zulia.

Mientras que para la Gran Caracas, se estima nubosidad de parcial a fragmentada con algunas lloviznas en zonas de montañas.

Para la tarde y noche se prevén lluvias o lloviznas sobre la entidad. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 21°C y una máxima que podría alcanzar los 32°C en La Guaira.

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