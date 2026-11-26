Copa Airlines inauguró una nueva ruta comercial entre Panamá y la Isla de Margarita, con la llegada este jueves del primer vuelo regular al Aeropuerto Internacional General en Jefe Santiago Mariño, en Porlamar.

La conexión tendrá tres frecuencias semanales, los martes, jueves y domingos, para facilitar el traslado de pasajeros entre ambos destinos.

Horarios de la ruta Panamá–Margarita

La aerolínea habilitó los vuelos CM651 y CM652 para cubrir el trayecto de ida y vuelta. Los pasajeros podrán viajar en los siguientes horarios:

Panamá–Porlamar: salida a las 9:50 am y llegada a la 1:36 pm.

Porlamar–Panamá: salida a las 2:46 pm y llegada a las 4:30 pm.

La nueva conexión representa el sexto destino de Copa Airlines en Venezuela y permitirá a los viajeros de Nueva Esparta acceder a otras ciudades del continente mediante las conexiones disponibles en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

El presidente ejecutivo de Copa Airlines, Pedro Heilbron, expresó sus expectativas sobre el impacto de esta ruta en el desarrollo turístico y económico de Margarita. La compañía considera que la conectividad aérea puede contribuir a atraer visitantes y dinamizar las actividades comerciales de la isla, según informa EFE.

«Confiamos en el potencial turístico y económico de Isla Margarita, y confiamos también en que la conectividad que ofrece Copa será el catalizador de un renacer turístico para este atractivo destino»

La apertura de esta ruta también amplía las alternativas de viaje para los habitantes de Nueva Esparta, quienes podrán conectar desde Panamá con destinos de Norteamérica, Centroamérica, Suramérica y el Caribe a través del Hub de las Américas.

También puede visitar nuestra sección: Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube