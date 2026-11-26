El embajador venezolano Raúl Li Causi formalizó su acreditación diplomática ante el rey Felipe de Bélgica, durante una ceremonia celebrada en el Palacio Real de Bruselas.

Este acto marca el inicio de una nueva etapa de representación venezolana en territorio belga, con miras a ampliar los canales de comunicación y cooperación entre ambas naciones.

La presentación de las Cartas Credenciales representa un paso importante para avanzar en el fortalecimiento de las relaciones entre Venezuela y Bélgica. Durante el encuentro, ambas partes abordaron la posibilidad de consolidar sus vínculos institucionales y promover iniciativas que permitan ampliar el intercambio bilateral, en un contexto de acercamiento diplomático.

La agenda diplomática contempla la búsqueda de oportunidades para dinamizar las relaciones económicas y comerciales, así como el desarrollo de espacios que permitan establecer acuerdos de beneficio mutuo. El diálogo y el respeto entre las partes también forman parte de los elementos considerados para avanzar en esta nueva etapa de entendimiento.

Raúl Li Causi asume su misión diplomática en Europa

Con la entrega de sus credenciales, Raúl Li Causi inicia formalmente sus funciones como representante de Venezuela ante el Reino de Bélgica. Su designación forma parte de la estrategia de política exterior impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez y el canciller Oliver Blanco, orientada a fortalecer los vínculos internacionales y ampliar las relaciones con países europeos.

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