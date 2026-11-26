La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) reportó un sismo de magnitud 3.1 registrado durante la madrugada de este jueves 26 de noviembre de 2026 en el área marítima del Golfo de Venezuela, al noroeste del estado Falcón.

De acuerdo con el reporte sismológico preliminar, el movimiento telúrico ocurrió a las 00:49 horas en Hora Legal de Venezuela (HLV).

Ubicación exacta y profundidad del epicentro

Funvisis precisó que el epicentro se localizó a 56 kilómetros al sur de Islas Los Monjes (azimut 190 grados) y a 93 kilómetros al noroeste de Punto Fijo (azimut 286 grados).

Asimismo, las coordenadas del evento se ubicaron en 11.93 grados de latitud norte y 71.00 grados de longitud oeste, con una profundidad de 18.1 kilómetros.

Hasta el momento del informe preliminar, las autoridades de Protección Civil no reportan daños materiales ni personas afectadas en las zonas cercanas de la península de Paraguaná o la costa occidental venezolana.

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