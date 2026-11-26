El Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria (SACS) informó que desde el miércoles 25 de noviembre de 2026 la solicitud y gestión del trámite de sellado de etiquetas para bebidas alcohólicas nacionales e importadas se realiza exclusivamente de manera digital.

A través de un comunicado en sus redes sociales, SACS explicó que la disposición alcanza al público en general, así como a los fabricantes, distribuidores e importadores del sector en todo el país.

De acuerdo con el escrito, el procedimiento opera a través de la nueva plataforma SIACSv2, disponible en el portal web institucional www.sacs.gob.ve.

Alcance y objetivo de la medida

La institución explicó que esta actualización forma parte de las políticas de modernización y simplificación de trámites administrativos impulsadas para optimizar los tiempos de respuesta.

Asimismo, el SACS destacó que la digitalización exclusiva del proceso busca garantizar el control sanitario sobre la comercialización de bebidas alcohólicas en todo el territorio nacional.

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