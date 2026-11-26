Aerolíneas Estelar anunció el reinicio de sus operaciones aéreas comerciales en la ruta directa que conecta a Caracas con la ciudad de Maturín, en el estado Monagas, a partir del próximo viernes 15 de enero de 2027.

La empresa informó a través de sus redes sociales que la reactivación busca ampliar la conectividad nacional y ofrecer un traslado de apenas una hora entre la capital del país y el oriente venezolano.

De acuerdo con el itinerario difundido por la aerolínea, la ruta contará con tres frecuencias semanales en cada sentido.

Los vuelos con salida desde Caracas hacia Maturín operarán los días lunes, martes y viernes, con despegue pautado a las 6:00 de la tarde (18:00 horas) y aterrizaje estimado a las 7:00 de la noche (19:00 horas).

Frecuencias de retorno y canales de reserva

Para el tramo de retorno desde Maturín hacia Caracas, Aerolíneas Estelar programó sus operaciones los días martes, miércoles y sábado.

En esas jornadas, los vuelos saldrán de la capital monaguense a las 6:00 de la mañana (06:00 horas) y llegarán al terminal capitalino a las 7:00 de la mañana (07:00 horas).

Los pasajeros interesados en adquirir boletos o consultar disponibilidad pueden gestionar sus reservas mediante el portal web oficial www.flyestelar.com, a través del número telefónico 0414-3783527 o de manera presencial en la oficina de atención al cliente ubicada en la urbanización Las Mercedes, en Caracas.

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