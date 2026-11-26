El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que Venezuela para este jueves 26 de noviembre tendrá temperaturas de hasta 40 °C y lluvias en siete regiones.

De acuerdo con el pronóstico del Inameh, se mantendrán condiciones meteorológicas estables con cielo despejado y nubosidad parcial en la mayor parte del territorio nacional.

¿Dónde lloverá según el Inameh en las próximas horas?

Durante la mañana prevalecerán condiciones meteorológicas estables, con cielo despejado y nubosidad parcial en la mayor parte del país; no obstante, se estiman mantos nubosos con lluvias o lloviznas en zonas de la Guayana Esequiba y Amazonas.

En horas de la tarde y la noche se mantendrá cielo parcialmente nublado a fragmentado, alternando con zonas despejadas en buena parte del territorio nacional.

Sin embargo, se prevé la formación de mantos nubosos que generarán precipitaciones de intensidad variable en la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Monagas, el sur de Bolívar, Amazonas, los Andes y Zulia.

¿Cómo será el clima para la Gran Caracas?

En la madrugada se estima nubosidad de parcial a fragmentada con algunas lloviznas en zonas de montañas de Miranda. El resto del periodo se mantendrá con nubosidad fragmentada e intervalos parcialmente nublados.

Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 21 °C y una máxima de 34 °C en La Guaira.

El cuadro regional ubica el registro más bajo en Mérida con 6 °C, seguido de Los Teques y San Cristóbal con 18 °C. En el extremo opuesto, el calor alcanzará los 40 °C en la Guayana Esequiba y los 38 °C en Barquisimeto, Maracaibo, Puerto Ayacucho, Ciudad Bolívar e Isla de Aves.

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