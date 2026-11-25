El sector construcción proyecta un repunte de entre 30 % y 40 % en la generación de empleos y la edificación de entre 30.000 y 40.000 viviendas primarias para 2027, pero advierte que esas metas dependen de reformas legales profundas, la reactivación del crédito hipotecario y la apertura arancelaria para importar materiales ante la insuficiente producción nacional.

Durante la Convención Anual 2026 de la Cámara Venezolana de la Construcción (CVC), su presidente, Gustavo García Carrasquero, explicó que el país arrastra un déficit de 1.500.000 viviendas, situación que se vio agravada tras el reciente doblete sísmico, y apenas mantiene 100.000 trabajadores activos en el ramo.

Para destrabar la inversión privada en la política habitacional, el gremio exige modificar la Ley de Promoción y Protección de la Construcción de Viviendas, derogar la Ley de Protección al Deudor Hipotecario y rebajar el encaje legal bancario, que hoy se encuentra entre 70 % y 75 %, a un 25 % para financiar tanto a constructores como a compradores.

Capacidad es baja

Por otro lado, García Carrasquero alertó que la industria nacional no cuenta con capacidad instalada para cubrir una reactivación inmediata, por lo que será obligatorio importar insumos.

Como ejemplo, detalló que la producción interna de cemento ronda entre 1,5 y 1,7 millones de toneladas anuales frente a una capacidad instalada de 12 millones. Por ello, solicitó flexibilizar los aranceles para facilitar el ingreso de materiales mientras se recuperan las plantas locales, se reestructura la deuda externa para retomar las obras públicas y avanzan los estudios estructurales para reconstruir La Guaira.

En la misma línea, el primer vicepresidente de la CVC, Rafael Torrealba, señaló que la política de vivienda debe incorporar al promotor privado como actor central, eliminando los controles estatales que frenan el libre mercado, y planteó impulsar asociaciones público-privadas para recuperar las termoeléctricas a gas en el occidente del país y sostener el crecimiento petrolero.

Por su parte, el presidente de Conindustria, Tito López, reportó que la manufactura opera al 51,8 % de su capacidad, pero advirtió que las fallas eléctricas golpean a las fábricas del centro y occidente, mientras ramas vinculadas a la construcción, como la metalmecánica, siguen rezagadas. López coincidió en que el sector privado requiere financiamiento, incluso para impulsar exportaciones, simplificación de trámites y alivio fiscal para concretar la expansión prevista en 2027.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube