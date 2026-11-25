La dirigente opositora Dinorah Figuera considera que Venezuela podría celebrar elecciones en 2027. Aunque ve posibilidades de que los ciudadanos acudan a las urnas ese año, sostiene que primero deben establecerse condiciones que permitan garantizar un proceso democrático.

En una entrevista con EFE, Figuera señaló que las conversaciones entre la oposición y el chavismo buscan avanzar hacia garantías políticas y civiles que permitan organizar comicios con mayor transparencia y sin repetir las controversias de procesos anteriores.

La representante opositora afirmó que existe una posibilidad de celebrar elecciones en 2027, pero destacó que el camino requiere acuerdos que protejan los derechos de los ciudadanos y permitan una participación política efectiva.

Reformas a las leyes electorales

Durante el cuarto ciclo de diálogos entre los sectores políticos, las partes acordaron continuar las discusiones sobre cambios en distintas normativas que rigen la actividad política y electoral del país. Entre los temas planteados figuran:

La reforma de la Ley de Partidos Políticos.

Modificaciones a la legislación sobre procesos electorales.

Garantías para la participación y representación de las organizaciones políticas.

La dirigente resaltó la importancia de contar con organizaciones políticas capaces de representar a distintos sectores de la sociedad y participar en futuras contiendas electorales. A su juicio, la revisión de las leyes contribuiría a ampliar las posibilidades de participación y respaldar la legitimidad de los candidatos.

Por otra parte, las conversaciones también contemplan asuntos relacionados con los medios de comunicación, entre ellos las concesiones de licencias para canales de televisión y emisoras de radio, aspectos que forman parte de los puntos abordados durante las negociaciones.

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