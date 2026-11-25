La aplicación de un encaje legal marginal diferenciado, la flexibilización para prestar parte de los depósitos en moneda extranjera y la extensión de los plazos de pago hasta 36 meses son las medidas centrales para reactivar el financiamiento hacia las pequeñas y medianas empresas (pymes) sin comprometer el equilibrio macroeconómico del país.

De acuerdo con las cifras precisadas por el economista Luis Piña, la cartera de crédito del sistema financiero nacional se ubica alrededor de los 4.122 millones de dólares a tipo de cambio oficial. Ese monto representa cerca del 3,7% del Producto Interno Bruto (PIB), una brecha marcada frente al promedio de América Latina, que oscila entre 35 % y 45 %.

El planteamiento surge tras la realidad de la estrechez del crédito bancario en el país, una situación que mantiene a miles de compañías operando casi exclusivamente con flujo de caja propio y postergando la compra de maquinaria, reposición de inventarios y actualización tecnológica.

Para expandir el crédito sin provocar un exceso desordenado de liquidez en el mercado, el especialista descartó una eliminación abrupta del encaje legal, actualmente cercano al 73 %, y propuso un esquema escalonado y dirigido exclusivamente a áreas productivas como las pymes, la manufactura y la agroindustria.

Asimismo, planteó flexibilizar las normas de intermediación financiera sobre las captaciones en divisas que reposan en la banca, estimadas entre 4.550 y 4.700 millones de dólares, con el fin de canalizar esos recursos hacia el apartado productivo.

Consultado sobre el riesgo de que una mayor emisión crediticia presione la inflación o el tipo de cambio, Piña subrayó que la apertura debe ir acompañada de disciplina fiscal y coordinación monetaria. También recomendó el desmontaje progresivo del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (Igtf) y el alivio de cargas tributarias y parafiscales. En su evaluación, que complementa el análisis previo del economista Aaron Olmos sobre el impacto del encaje en los costos empresariales, el crédito bien orientado eleva la oferta interna de bienes, lo que ayuda a contener los precios a mediano plazo.

Tasas y plazos para la inversión

El economista señaló que las condiciones vigentes en el mercado resultan insuficientes para financiar proyectos de inversión real.

Sobre las tasas de interés, el economista indicó que, en créditos indexados o denominados en divisas, un nivel manejable debe ubicarse entre 8 % y 14 % anual. Asimismo, advirtió que porcentajes superiores al 18 % o 20 % sobre capital indexado comprometen la rentabilidad de los negocios.

En cuanto a los plazos y períodos de gracia, propuso extender los vencimientos entre 24 y 36 meses e incorporar períodos de gracia para adquirir maquinaria y bienes de capital, como alternativa a los esquemas actuales de tres a seis meses que solo resultan útiles para capital de trabajo rápido.

Proyección gradual hasta 2027

Sobre los tiempos de recuperación, Piña estimó que la cartera crediticia podría cerrar este año en un rango de 4.500 a 4.700 millones de dólares. De consolidarse los ajustes regulatorios, proyectó un crecimiento adicional de entre 40 % y 50 % para el próximo ejercicio, lo que llevaría el financiamiento total a ubicarse entre 6.000 y 7.000 millones de dólares al cierre de 2027.

No obstante, advirtió que el regreso sostenido del crédito no ocurrirá de inmediato, pues dependerá de las decisiones de política monetaria, el control del gasto fiscal, el comportamiento de la inflación y el flujo de divisas hacia el país.

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