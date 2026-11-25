En el marco del evento Prospectivas 2027 organizado por el CIAP de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), expertos en finanzas, sociología y política aportaron datos sobre estas áreas para el venidero año.

El director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Ucab, Ángel Oropeza, indicó que el CNE debería estar nombrado para enero o febrero del próximo año según la secuencia que propone el gobierno de EEUU.

“Pareciera que los tiempos se van a retrasar un poco porque la idea era que para el 15 de diciembre estuviera nombrado el TSJ. Hay un problema técnico, son 1.300 personas aspirantes a magistrados a ser evaluadas por 23 personas. Es probable que el TSJ termine nombrándose en el mes de enero”, explicó.

Añadió que tras nombrar al TSJ, habría que esperar quizás dos meses aproximadamente para nombrar al CNE, que no se sabe cómo se va a nombrar, porque según la Constitución se nombra por la AN, pero los últimos 15 o 20 años lo nombró el TSJ. “O lo nombrará la Mesa, no se sabe todavía cómo será nombrado”.

Elecciones se efectuarían al final de 2027 o mediados de 2028

Precisó que luego habría que esperar 10 o 9 meses para tener la viabilidad técnica de montar una elección. “Las elecciones se efectuarían entre final de 2027 o y segundo semestre o mitad del 2028”.

En 2027 habrá bienestar social

Por su parte, el sociólogo y director del Centro para el tercer sector de la Ucab, Luís Pedro España, señaló que debido al crecimiento económico por la producción y renta petrolera, “va a haber un crecimiento (social), va a haber un bienestar, concentrado en las actividades petroleras y para que eso permee rápidamente al resto de la población hace falta políticas sociales de muy corto plazo y hacer reformas educativas”.

Añadió que la reforma educativa es lo más importante, es capacitación laboral.

Salarios mejorarán por reducción de inflación

Respecto a las perspectivas de mejora salarial para el venezolano en 2027, señaló que “en el corto plazo la mejora salarial vendrá más por el lado de la reducción de la inflación que por el aumento de los salarios nominales”.

Comentó que hay sectores como el petrolero y las industrias conexas al mismo, donde sí aumentará el salario, “pero creo que la mejor noticia que pudiéramos tener hacia el 2027 es la reducción de la inflación”.

Prospectivas económicas para 2027

El economista Asdrúbal Oliveros, indicó que la producción petrolera al cierre de 2026 se ubicará en 1.250.000 barriles diarios y “se espera que para 2027 llegue a 1.500.000 b/d”.

Precisó que la inflación desacelera, pero exclusivamente por el crecimiento petrolero; y no ha medidas estructurales para resolver el problema económico. La deuda externa venezolana asciende a $ 200.000 millones según datos de Bloomberg.

Expresó que resolver el problema de la deuda externa permitiría destrancar el juego en muchas áreas como acceso a financiamiento a través de organismos multilaterales y asistencia técnica. Solo para la reconstrucción post terremoto se requieren entre $ 12 mil y $ 15 mil millones.

El crecimiento de la economía en 2026 se estima en 6,8 %, la inflación en 361 % con un aumento del consumo mayor al 6 %. El sector de los servicios públicos está crítico. Hay reformas en el horizonte laboral, fiscal. “Se espera un crecimiento superior en 2027”.

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