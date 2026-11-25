La dirigente opositora María Corina Machado afirmó este miércoles 25 de noviembre que Edmundo González Urrutia volverá próximamente a Venezuela.

El excandidato presidencial permanece en España desde 2024, mientras Machado aseguró ante estudiantes universitarios que su retorno ocurrirá en un futuro cercano.

“Pronto lo tendremos aquí en Venezuela”, expresó Machado durante su intervención en la Universidad Central de Venezuela (UCV), sin precisar una fecha ni ofrecer detalles sobre las condiciones en las que se produciría la llegada de González.

Encuentro con estudiantes y profesores de la UCV

Machado asistió este miércoles al Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela para participar en el encuentro “Voces de la paz bajo las nubes”, junto con estudiantes, profesores y miembros de la comunidad universitaria.

La organización política Vente Venezuela calificó la intervención de Machado como su primer mensaje a la nación, en una fecha que coincide con un mes de su regreso al territorio venezolano.

Edmundo González Urrutia se trasladó a España en septiembre de 2024, luego de las controversias que surgieron tras las elecciones presidenciales de julio de ese año. Desde entonces, se ha mantenido fuera de Venezuela.

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