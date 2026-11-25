El cielo parcialmente nublado y algunos períodos despejados predominarán este miércoles en Venezuela, aunque se esperan precipitaciones dispersas y lloviznas en distintas zonas del territorio nacional, según el reporte del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).

Las condiciones meteorológicas favorecerán la presencia de nubosidad fragmentada, con posibles lluvias en Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Bolívar, sur de Amazonas, oeste de Barinas y Portuguesa, además de Los Andes.

¿En qué zonas se esperan precipitaciones?

El pronóstico indica que algunas regiones tendrán lluvias de corta duración, mientras otras conservarán intervalos de cielo parcialmente nublado y despejado. Entre las áreas con mayor probabilidad de precipitaciones destacan:

Guayana Esequiba, Delta Amacuro y Monagas.

Sucre y Bolívar.

Sur de Amazonas.

Oeste de Barinas y Portuguesa.

Región andina.

En horas de la madrugada y la mañana se prevé un panorama relativamente estable, con alternancia entre cielo despejado y nubosidad parcial. No obstante, podrían desarrollarse núcleos nubosos capaces de producir lluvias y lloviznas en sectores de Bolívar y Amazonas.

Para la tarde y la noche, el organismo meteorológico estima un incremento de la nubosidad en algunas entidades, acompañado de precipitaciones de intensidad variable y posibles descargas eléctricas en zonas de Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Monagas, Amazonas, Bolívar, Los Andes y Zulia.

El reporte también contempla vientos de componente suroeste, con velocidades aproximadas de entre 7 y 10 km/h. En cuanto a las temperaturas, los valores variarán según la región y las condiciones atmosféricas del día.

En La Guaira, por ejemplo, la temperatura máxima podría alcanzar los 34 °C, de acuerdo con las estimaciones meteorológicas.

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