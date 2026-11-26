El presidente de la Cámara Venezolana de Industrias de Alimentos (Cavidea), Juvenal Arbeláez, garantizó el pleno abastecimiento de pernil de producción nacional y de todos los ingredientes necesarios para la elaboración de hallacas durante la temporada decembrina.

En declaraciones reseñadas por Banca y Negocios tras una entrevista en Globovisión, el representante gremial destacó el esfuerzo sostenido de los porcicultores venezolanos para optimizar sus rebaños y genética, lo que permite cubrir la demanda interna de las festividades navideñas con precios estables.

"En Venezuela garantizamos también los perniles de producción nacional, porque han hecho un esfuerzo todos los porcicultores en mejorar su rebaño, su genética. La industria ha mantenido los precios similares a los del año pasado del pernil nacional", puntualizó Arbeláez.

Producción nacional, consumo y competencia fronteriza

Durante su balance sobre el desempeño del sector agroindustrial de cara al cierre de año, el titular de Cavidea abordó indicadores de consumo y las condiciones del mercado frente a las importaciones.

Arbeláez afirmó que las empresas afiliadas trabajan a toda marcha para asegurar los rubros típicos de diciembre, al tiempo que informó que el consumo de arroz en Venezuela se ubica actualmente en 24 kilogramos per cápita al año.

Aunque subrayó que la industria venezolana no teme a la competencia externa, reclamó que los artículos foráneos cumplan con los mismos estándares exigidos a la producción local:

"Muchos productos que entran de Colombia, por ejemplo, no cumplen la normativa nacional. Nuestros productos son de una calidad excelente y esas normas de calidad deben cumplirlas todo producto que entre".

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