Este miércoles se registró un nuevo temblor en el estado Barinas, de magnitud 3,1, según el reporte de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).

A través de sus canales oficiales, Funvisis reportó el movimiento telúrico que se registró en horas de la tarde de este 25 de noviembre.

Temblor en Barinas

De acuerdo con el reporte difundido por el organismo se registró un sismo a las 5:28 de la tarde con una profundidad de 1.4 km de magnitud 3.1.

Asimismo señaló que tuvo como epicentro 3 km al suroeste del estado Barinas, coordenadas 8.611 N - 70.231 O.

Sismo en Güiria

Más temprano este mismo miércoles, Funvisis reportó un temblor de magnitud 3,5 a las 05:06 de la mañana.

De acuerdo con este reporte, el epicentro del sismo se registró 21 km al norte de Güiria y 43 km al noreste de Macuro, con una profundidad de 26,2 km.

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