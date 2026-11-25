La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, encabezó este miércoles 25 de noviembre una jornada simultánea de entrega de más de 2.500 viviendas rehabilitadas en Caracas, Miranda, La Guaira y Aragua, como parte del Plan Venezuela Renace, iniciativa diseñada para garantizar el retorno seguro a sus hogares de más de nueve mil personas afectadas por el doblete sísmico del pasado 24 de junio.

Desde el sector La Trinidad, en el estado Miranda, explicó que tras las evaluaciones estructurales en la zona se identificaron 22 edificios con calificación amarilla y uno con calificación roja, cuyas obras de intervención comenzarán próximamente, además de comprometerse a atender la solicitud vecinal para rehabilitar el preescolar SISO Martínez (que atiende a 40 niños) y reforzar la seguridad comunitaria.

"Eso es muy importante porque es la felicidad del retorno a la casa", expresó Rodríguez, al detallar que las modalidades de atención incluyen rehabilitación integral, construcción de nuevos urbanismos, planes de alquiler y compra en el mercado secundario.

Por su parte, la presidenta del Plan Venezuela Renace, Jacqueline Faría, precisó en el balance general que de los 584 edificios evaluados en el marco del programa, 196 ya cuentan con sus reparaciones estructurales culminadas.

Balance regional de las entregas habitacionales

A través de pases televisivos con autoridades regionales y municipales, el Ejecutivo detalló el alcance de las obras entregadas de manera simultánea:

La Guaira: El gobernador José Alejandro Terán entregó 253 viviendas rehabilitadas en el sector La Lucha (parroquia Orimares) junto a Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, permitiendo que las familias abandonen los refugios temporales antes de diciembre.

Además, anunció que otras 111 casas culminarán su reparación antes de Navidad y destacó la recuperación de la escuela Jacinto Fombora Pachano y un ambulatorio local.

Aragua: La gobernadora Joana Sánchez y el alcalde Rafael Morales Cazorla entregaron trabajos estructurales en 11 edificios del conjunto Residencias Luis XV (Base Aragua, Maracay), totalizando 714 apartamentos que benefician a 2.453 familias.

En esta jornada se formalizó la entrega de las torres Esparta y Delta, que pasaron de alerta amarilla a etiqueta verde.

Caracas (San Bernardino): La alcaldesa Carmen Meléndez adjudicó 144 apartamentos recuperados en el urbanismo La Estrella, junto con seis locales socioproductivos, un consultorio médico, espacios de Misión Nevado y parques infantiles.

Señaló que de las más de 7.000 viviendas reconstruidas por el plan a escala nacional, 4.196 (58%) corresponden a la capital.

Caracas (San Pedro): El jefe de Gobierno del Distrito Capital, Nahúm Fernández, entregó 235 apartamentos distribuidos en 10 edificios del sector Valle Abajo —incluyendo las residencias Carolina, Revolución y Diamante—, resaltando el trabajo conjunto entre las brigadas técnicas y las juntas vecinales.

Fomento al emprendimiento

Durante su recorrido por La Trinidad, Rodríguez visitó el emprendimiento familiar de Juliana y su madre Beatriz, subrayando que el 64% de los emprendimientos registrados en el país corresponden a mujeres jóvenes y que el 70% del ecosistema emprendedor es juvenil.

En materia macroeconómica, sostuvo que Venezuela avanza en una etapa de crecimiento sustentada en el control de la inflación, la recuperación responsable del ingreso de los trabajadores y la atracción de capitales foráneos.

"Lo que yo quiero: empleo para los jóvenes venezolanos, empleo para los profesionales, mejoría para nuestros abuelos, nuestras abuelas", afirmó al asegurar que el país cuenta con método, rigor y condiciones favorables para la inversión internacional.

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