A un mes de su regreso al país, la dirigente opositora María Corina Machado encabezó un encuentro con la comunidad estudiantil en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

Durante su intervención, ratificó que Venezuela se concibe como una tierra libre donde las leyes deben valer para todos por igual y donde cada ciudadano sea dueño de su trabajo y de su proyecto de vida. Además, convocó a estudiantes, profesores, trabajadores y sectores productivos a construir consensos nacionales para levantar una república liberal democrática.

FOTO: CARMEN SALAS

Machado planteó una reforma profunda de la relación entre el Estado y la sociedad para sustituir el modelo centralista por un Estado ágil que acerque la autoridad al ciudadano y coopere con el sector privado. Asimismo, subrayó que en un orden constitucional con contrapesos reales los tribunales, los cuerpos policiales y la Fuerza Armada deben actuar con profesionalismo, sin partidización y al servicio de la ciudadanía. A la par, destacó el papel de la innovación, la inteligencia artificial y la robótica para modernizar las instituciones y poner la tecnología al servicio del bienestar general.

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Por otra parte, la Premio Nobel de la Paz 2025 dedicó un tramo central de su discurso a la libertad de todos los presos políticos y recordó su reciente encuentro con los familiares de detenidos en El Rodeo. También invitó a la sociedad a encontrarse el próximo 5 de diciembre en el templo de la Virgen de Coromoto en Guanare.

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Asimismo, la dirigente afirmó que Edmundo González Urrutia volverá próximamente a Venezuela; sin embargo, no precisó mayor detalle sobre la llegada de González.

Durante la jornada, diez estudiantes con el mejor promedio de la UCV se encargaron de plantearle sus interrogantes, las cuales serán discutidas y contestadas más adelante, según aclararon bajo las Nubes de Calder. Además, cuatro representantes del movimiento estudiantil ucevista tomaron la palabra para fijar posición ante la dirigente.

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El presidente de la Federación de Centros Universitarios (FCU-UCV), Miguel Ángel Suárez, resaltó el legado histórico del movimiento estudiantil de cara a su próximo centenario, exigió salarios dignos para los profesores y libertad para los presos políticos, y entregó a Machado una tela utilizada en protestas callejeras.

Por su parte, la vicepresidenta de la FCU, Rosa Cucunuba, reivindicó el valor del mérito y recordó a los jóvenes en el exilio o fallecidos en las protestas, mientras el consejero universitario Octavio González advirtió que los ucevistas respaldan con entusiasmo, pero "sin entregar cheques en blanco", y pidió herramientas para reconstruir el país y permitir el retorno de los migrantes.

Finalmente, la consejera Paola Carrillo reclamó reformas reales que garanticen la autonomía universitaria, un sistema de justicia imparcial y contraloría ciudadana sobre la gestión pública.

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