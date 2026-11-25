Las playas y balnearios del estado La Guaira operarán de manera continua de lunes a domingo a partir del próximo 1 de diciembre bajo un esquema de horario navideño, según anunció el gobernador de la entidad, José Alejandro Terán.

El mandatario regional explicó que la ampliación del cronograma —que hasta ahora mantenía un esquema restringido— obedece a un consenso alcanzado tras verificar las condiciones operativas del sector turístico, destacando la recuperación de más del 68 % de las posadas y hoteles, así como la garantía en el abastecimiento y la rehabilitación de los servicios públicos.

Esta disposición marca un avance en la reactivación económica del litoral central, luego de que la infraestructura de alojamiento y servicios resultara afectada por el doble terremoto registrado el pasado 24 de junio.

Con la apertura diaria de sus costas, las autoridades regionales buscan captar el flujo de temporadistas durante la temporada decembrina y consolidar la recuperación del turismo local, considerado uno de los principales motores económicos de la región junto al comercio y la actividad portuaria.

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