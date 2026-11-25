La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, tildó este miércoles 25 de noviembre de "histórica" la suscripción de las actas de inicio y consolidación de acuerdos estratégicos con la corporación alemana Siemens Energy, orientados a la rehabilitación de la infraestructura eléctrica y petrolera del país.

​Durante el encuentro oficial, la mandataria agradeció la visita de Christian Bruch, presidente y director ejecutivo (CEO) global de la firma energética, así como las gestiones diplomáticas adelantadas por el Gobierno de Alemania para viabilizar la firma de estos convenios.

​Rodríguez subrayó que la compañía germana acumula más de siete décadas de trayectoria en territorio venezolano y advirtió que una porción sustancial del parque termoeléctrico nacional opera precisamente con equipamiento fabricado por esa empresa.

​"Yo diría que es histórica la suscripción de estas actas de inicio, que lo que están diciendo, como dijo su presidente, es a comenzar a trabajar ya, manifestó la jefa de Estado encargada.

​Superación de restricciones y diagnóstico técnico

​En su intervención, Rodríguez resaltó el valor del acercamiento diplomático entre Venezuela y Europa para impulsar esquemas de cooperación de beneficio mutuo. Asimismo, explicó que, producto de las sanciones internacionales, el país permaneció más de diez años impedido de adquirir componentes, repuestos y maquinaria indispensable para el sostenimiento de la red eléctrica.

​"En el caso preciso de Siemens no podíamos acceder por tema de sanciones y hoy lo estamos haciendo posible", sostuvo.

​Finalmente, expresó su confianza en que la ejecución de los proyectos se concrete con celeridad, asegurando que tanto el Ministerio de Energía Eléctrica y Corpoelec como Petróleos de Venezuela (PDVSA) cuentan con un diagnóstico preciso sobre los requerimientos operativos de sus plantas.

"Hoy sabemos qué es la ficha que hay que cambiar, cuál es la pieza que debemos reemplazar", concluyó.

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