El ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor Rodríguez, destacó este miércoles 25 de noviembre que Venezuela registra una tasa de escolaridad del 94% y convocó a ciudadanos, comunas y organizaciones sociales a ejecutar censos comunitarios en todo el territorio nacional para crear 5.000 aulas de maternal y preescolar, con la meta de alcanzar el 100% de cobertura educativa.

Durante una visita a la Escuela Básica Caracciolo Parra León, en la parroquia El Valle de Caracas, el titular de la cartera educativa explicó que de los casi un millón de niños que aún permanecen fuera de las aulas, el 80% tiene edad correspondiente a educación maternal y preescolar.

"En Venezuela tenemos 94% de escolaridad; nos faltan casi un millón de niños. El 80% de esos niños son niños con edad de maternal y preescolar. Por eso estoy planteando que en cada circuito y comuna abramos nuevas aulas de maternal y preescolar", declaró Rodríguez ante representantes de la comuna San Antonio de Padua.

Despliegue territorial y corresponsabilidad comunitaria

El proyecto ministerial contempla adecuar o edificar al menos un espacio de atención inicial por cada comuna o circuito comunal, con el fin de expandir la matrícula nacional que actualmente supera los seis millones de alumnos y ofrecer cuidado gratuito y seguro a los hijos de familias trabajadoras.

Rodríguez exhortó a las organizaciones vecinales a identificar a los menores sin acompañamiento familiar para evitar la deserción temprana y garantizar la estimulación cognitiva y motriz determinante para las etapas de primaria, liceo y universidad.

Madres, padres y representantes intervendrán directamente en la ubicación, acondicionamiento o construcción de los nuevos centros maternales junto a las autoridades educativas.

Feria de Identidad y tradiciones en planteles de Caracas

De manera paralela al anuncio sobre infraestructura inicial, estudiantes de la capital participaron en la Feria de Identidad Pueblos Originarios de Venezuela, celebrada en el Complejo Educativo Simón Bolívar, donde presentaron muestras artísticas en el marco de la iniciativa «Juntos Pintemos Caracas».

La jornada incluyó además un conversatorio sobre la tradicional Bajada de Pacheco, como parte de la programación del Ministerio de Educación orientada a fortalecer las tradiciones locales y el sentido de pertenencia cultural en las instituciones educativas.





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