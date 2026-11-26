Petróleos de Venezuela, S. A. (Pdvsa) informó mediante un comunicado que este jueves 26 de noviembre de 2026, a las 9:50 a. m., se registró un incendio en un área de trincheras dentro de las instalaciones de la Refinería Amuay, perteneciente al Centro de Refinación Paraguaná, en Punto Fijo, estado Falcón.

De acuerdo con el reporte difundido a través de sus redes sociales, las Unidades de Control y Prevención de Emergencias acudieron de inmediato a la zona operacional para activar los protocolos de seguridad, respuesta y control de incendios.

Control de las llamas y balance de seguridad

Pdvsa precisó que la intervención oportuna de los equipos especializados evitó la propagación de las llamas hacia otras áreas del complejo refinador y permitió concluir las labores para sofocar por completo la contingencia.

Asimismo, Pdvsa confirmó que el evento en el área de trincheras transcurrió sin trabajadores lesionados.

En relación con el abastecimiento nacional, la empresa aseguró que esta situación operacional no afecta el suministro confiable de combustible para el mercado local.

Finalmente, el organismo reiteró su compromiso con el resguardo integral de su fuerza laboral y con la continuidad operativa de sus servicios en todo el país.

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