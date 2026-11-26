Laser Airlines anunció la incorporación de una sexta frecuencia semanal en la ruta aérea que enlaza a Caracas con Madrid para reforzar la oferta durante la temporada decembrina y de inicio de año.

La operación adicional regirá desde el 15 de diciembre de 2026 hasta el 26 de enero de 2027 en los días martes.

De acuerdo con el anuncio de la compañía, el vuelo QL2920 en sentido Caracas hacia Madrid tendrá salida a las 18:00 horas (6:00 de la tarde) y llegada a las 08:15 horas (8:15 de la mañana) del día siguiente.

En sentido inverso, el vuelo QL2921 desde Madrid hacia Caracas despegará a las 10:25 horas (10:25 de la mañana) y aterrizará a las 15:00 horas (3:00 de la tarde).

Franquicia de equipaje y canales de reserva

La aerolínea detalló las condiciones de equipaje incluidas para los pasajeros en esta ruta transatlántica. En clase turista, cada viajero puede llevar dos maletas de hasta 23 kilogramos y un equipaje de mano de hasta 10 kilogramos.

Por su parte, en Clase Ejecutiva se permiten tres maletas de hasta 23 kilogramos y un equipaje de mano de hasta 10 kilogramos.

Los interesados en adquirir boletos o consultar tarifas vigentes pueden gestionar sus reservas a través del sitio web www.laserairlines.com, mediante WhatsApp al número +58 412 266 26 37 o por intermedio de agencias de viajes autorizadas.

También puede visitar nuestra sección: Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube