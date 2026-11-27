La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) informó el registro de cuatro sismos en distintas regiones de Venezuela entre la noche del jueves 26 y la mañana de este viernes 27 de noviembre de 2026.

De acuerdo con los boletines preliminares, los movimientos telúricos de mayor intensidad alcanzaron magnitudes de 3.5, 3.2 y 3.0, acompañados de un cuarto evento de 2.8 en el área marino-costera.

Epicentros de los sismos de 3.5 y 3.2

El temblor de mayor magnitud se produjo a las 7:11 p. m. del jueves 26 de noviembre con una intensidad de 3.5 y una profundidad de 6.2 kilómetros. El organismo científico ubicó este epicentro a 19 kilómetros al sur de Caja Seca, en el estado Zulia, y a 35 kilómetros al noroeste de Apartaderos, en Mérida.

Posteriormente, a las 8:26 p. m. de esa misma noche, ocurrió un movimiento telúrico de magnitud 3.2 con una profundidad de 5.7 kilómetros. El foco se localizó a 47 kilómetros al sureste de Mene de Mauroa, en Falcón, y a 71 kilómetros al noroeste de Carora, en el estado Lara.

Actividad sísmica en Maracaibo y Cabo Codera este viernes 27 de noviembre

Durante la madrugada de este viernes 27 de noviembre, a las 5:03 a. m., se registró un sismo de magnitud 3.0 con una profundidad de 27.8 kilómetros. El epicentro quedó fijado a 15 kilómetros al noreste de Maracaibo y a 43 kilómetros al noroeste de Cabimas, en el estado Zulia.

Finalmente, a las 6:14 a. m. de esta jornada, Funvisis reportó un cuarto movimiento de magnitud 2.8 y una profundidad de 35.0 kilómetros. Este evento tuvo lugar a 10 kilómetros al suroeste de Isla La Tortuga y a 80 kilómetros al noreste de Cabo Codera, en el estado Miranda.

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