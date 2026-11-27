La aerolínea venezolana Estelar Airlines reforzará sus conexiones con España tras incorporar un nuevo avión a sus operaciones internacionales, una medida que permitirá ampliar las frecuencias hacia Madrid y ofrecer más alternativas a los pasajeros que viajan entre ambos países.

La compañía sumará nuevas conexiones con Madrid mediante la incorporación de un Airbus A330-300, aeronave que operará bajo un acuerdo de arrendamiento con tripulación (wet lease) junto a la empresa española Privilege Style.

Con este ajuste, Estelar contará con cuatro frecuencias semanales hacia la capital española, distribuidas entre Caracas y Valencia, lo que permitirá fortalecer su oferta en el mercado internacional.

Así quedará la programación de Estelar

La nueva operación contempla varias conexiones entre Venezuela y Madrid, con cambios en las rutas y la disponibilidad de vuelos durante la semana.

Cuatro frecuencias semanales hacia Madrid.

Tres vuelos desde Caracas y uno desde Valencia.

Incorporación de un Airbus A330-300 a su flota operativa.

Nueva conexión sabatina entre Madrid y Caracas desde el 5 de diciembre.

El avión comenzó sus operaciones con vuelos entre Madrid y Valencia, con llegada al Aeropuerto Internacional Arturo Michelena. Asimismo, la empresa prevé ampliar las conexiones los sábados entre la capital española y Caracas, con aterrizaje en Maiquetía.

El presidente de Estelar Latinoamérica, Boris Serrano, destacó la intención de la empresa de mantener alternativas de transporte para sus pasajeros, así como ofrecer un servicio que responda a las necesidades de quienes utilizan sus rutas internacionales:

“Estelar Latinoamérica, es catalogada como una de las aerolíneas con mejor servicio y puntualidad en Venezuela, siempre estamos apostando a ofrecer alternativa de conectividad y un buen servicio a nuestros pasajeros”

También puede visitar nuestra sección: Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube