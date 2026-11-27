Expertos en finanzas dicen que la importancia de reactivar los créditos es poder contar con financiamiento que estimule el consumo en todas sus modalidades; y las empresas podrían financiar reposición de inventario, maquinaria.

Para que vuelvan los créditos debe reestructurarse la deuda del país, haber restauración macroeconómica, replantear el encaje legal; entre otros.

La economista y profesora del Iesa, Sandy Gómez, indicó que la importancia fundamental de reactivar los créditos o préstamos “es la posibilidad de contar con financiamiento que estimula o multiplica el consumo en todas sus modalidades; pero las empresas de todos los tamaños también necesitan créditos para su consumo empresarial”.

Precisó que el consumo empresarial tiene que ver con financiar el inventario o comprar una máquina nueva o ampliar una planta; y cuando toman el crédito dosifican el pago, de allí la importancia del financiamiento.

“Por eso es tan necesario reactivar los préstamos o créditos, porque necesitamos aumentar el consumo de las empresas para que eventualmente sean más eficientes. Incluso, puedan contemplar la posibilidad de invertir un poco más en mano de obra”, dijo.

Medidas a implementar para que vuelvan los créditos

Comentó que entre las medidas que deben implementarse para que vuelvan los créditos, algo que tiene que ocurrir en algún momento, la banca tiene que recapitalizarse para poder volver a prestar. Los bancos pasaron por episodios hiperinflacionarios, las reconversiones monetarias; que alteraron su patrimonio.

“Entre las cosas que tienen que ocurrir se encuentran el proceso de reestructuración de la deuda del país, estabilización macroeconómica de la nación, replantear la política de encaje legal y actualizar el patrimonio de los bancos”, detalló.

Respecto al encaje legal, comentó que se espera que se logre en Venezuela en algún momento en el futuro, tener un encaje legal parecido al del resto de los bancos de la región, que es de un solo dígito. “Podría llegar alrededor de 5 % y 7 %”.

Comentó que dar un número preciso de a qué nivel bajará es complejo ahorita. “En la medida que la política de encaje legal se vaya ajustando y el encaje legal se vaya reduciendo, empezaremos a ver cada vez un poquito más de crédito”.

Señaló que si el ente regulador acepta la posibilidad de que el encaje legal se reduzca de forma paulatina, el crédito aparecerá también paulatinamente.

En 2 o 3 años iniciaría la recuperación robusta de créditos y los masivos en 5 años

Indicó que es difícil precisar cuándo tendrán los bancos créditos disponibles para las empresas, habrá que esperar que la nación emprenda un proceso creíble y transparente de reestructuración de la deuda y estabilización macroeconómica.

“Ojalá con el apoyo del FMI, y a partir de ese momento, yo diría que en un plazo de dos a tres años podríamos estar viendo los primeros indicios de recuperación robusta del crédito. Para los créditos masivos tendremos que esperar mucho más tiempo, yo diría no menos de cinco años”, dijo.

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