Trabajadores activos del sector público y jubilados en Venezuela se mantienen atentos al Sistema Patria y a la asignación del Complemento Integral de los Trabajadores de noviembre 2026.

A quienes les llegue este bono, reciben vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero la confirmación de la asignación.

¿Qué monto pagarán del Complemento del Ingreso Integral noviembre 2026 y cuándo?

Este beneficio otorgado por el Gobierno nacional es indexado y es el complemento del salario mínimo integral en Venezuela.

Sobre el monto a cobrar por los trabajadores activos y jubilados, se sabe que son 50 dólares al tipo de cambio de la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Por lo que se estima que para el próximo abono el monto ronde los 46.250,00 o 46.500,00 bolívares para los activos.

Mientras que para los jubilados, se prevé entren 32.300,00 y 32.500,00 bolívares.

De acuerdo con el cronograma de pagos establecido por el Sistema Patria, se estima que la entrega iniciará entre este viernes 27 y lunes 30 de noviembre, extendiéndose de manera progresiva durante los primeros días de octubre.

Entre los beneficiarios destacan: trabajadores activos de la administración pública, personal contratado, obreros del sector educativo, salud y ministerios.

Nota: es importante destacar que este pago es solo un estimado. El Ejecutivo es quien establece el monto definitivo y la fecha de pago.

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