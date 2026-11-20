La plataforma digital del Sistema Patria inició la entrega del Bono de Corresponsabilidad y Formación correspondiente al mes de noviembre de 2026, por un monto superior a los 40.000 bolívares, según informaron los canales oficiales de divulgación vinculados al sistema de protección social.

De acuerdo con los detalles de la asignación, este estipendio está dirigido específicamente al personal docente del Ministerio del Poder Popular para la Educación en formación, como parte de los complementos salariales otorgados mensualmente a trabajadores de la administración pública que cumplen funciones específicas dentro de las instituciones del Estado.

Los beneficiarios seleccionados reciben la notificación directa de acreditación a través de un mensaje de texto enviado desde el número corto 3532 y mediante la aplicación móvil veMonedero.

Inicia la entrega del Bono de Corresponsabilidad y Formación, noviembre 2026. "Bono para el personal Docente del Ministerio de Educación en formación" MONEDERO PATRIA: CREDITO por Bs 44.450,00 Bs.señala el concepto oficial .

Cómo verificar y transferir el beneficio en la plataforma

Para disponer de los fondos acreditados en la cuenta del Sistema Patria, los docentes beneficiados deben completar el procedimiento habitual dentro del portal:

Confirmación de recepción: Ingresar con usuario y contraseña al portal oficial del Sistema Patria, dirigirse a la sección «Protección Social» y aceptar el bono asignado.

Transferencia bancaria: Acceder al módulo «Monedero», seleccionar la opción «Retiro de fondos», elegir la cuenta bancaria registrada a nombre del titular y confirmar el monto a transferir hacia la banca nacional.

Plazo de acreditación: Una vez procesada la solicitud, el dinero se refleja en la cuenta bancaria del usuario en un lapso estimado de 24 a 48 horas hábiles.

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