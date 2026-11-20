La banca pública y privada de Venezuela suspenderá la atención presencial en todas sus agencias, sucursales y taquillas el próximo lunes 23 de noviembre, en cumplimiento del calendario de días feriados establecido por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) con motivo de la conmemoración del Día de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá.

Durante toda la jornada festiva, las oficinas comerciales permanecerán cerradas al público; sin embargo, las instituciones financieras garantizarán la continuidad operativa de sus ecosistemas digitales para que los usuarios realicen sus transacciones cotidianas sin contratiempos.

La atención directa al cliente en toda la red de oficinas bancarias del país se reanudará en su horario habitual a partir del martes 24 de noviembre.

Servicios operativos y recomendaciones para los usuarios

Canales electrónicos activos: Los clientes podrán ejecutar transferencias en línea, operaciones mediante Pago Móvil, consultas de saldo, pagos en puntos de venta y consumos con tarjetas de débito y crédito a través de portales web y aplicaciones móviles.

Cajeros automáticos: Permanecerán operativos para retiros de efectivo y consultas, aunque la dispensación de billetes estará sujeta a la reposición de remesas y las condiciones técnicas de cada equipo.

Tras esta jornada, el siguiente feriado bancario pautado por la Sudeban se cumplirá el lunes 14 de diciembre, en conmemoración del Día de la Inmaculada Concepción.