El Bloque DEARMAS (BDA) continúa sus enlaces con el mundo de la educación superior venezolana y esta semana visitó la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) para hacer un aporte a su comunidad académica.

La corporación multimedios más importante del país donó un lote de revistas Bohemia, edición especial por los terremotos del 24 de junio de este año, a la biblioteca central de la casa de estudios dirigida en Montalbán, Caracas, por la Compañía de Jesús.

Erys Wilfredo Alvarado, gerente general de Medios del BDA y Juan Ernesto Páez-Pumar, director de 2001, fueron los encargados de llevar el material histórico a la sede de la Ucab, donde compartieron con sus directivos y empleados durante una tarde plena de buen ambiente y muchas ganas de profundizar una necesaria relación por el futuro intelectual de Venezuela.

“Es un honor para nosotros traer esta publicación, que es un registro histórico de la tragedia, con fotos muy impactantes sobre este suceso. Un lamentable evento natural, pero que hemos logrado condensar en una publicación con mucha investigación, con mucho rigor periodístico para la historia de este país”, comentó Alvarado.

El gerente de Medios del Bloque DEARMAS recordó que la corporación configurar nuevas a alianzas con la Ucab, como el caso de los e-games y pasantías académicas, por solo nombrar algunas posibilidades.

Bohemia “Piedra a Piedra” y su importancia académica

La profesora Mabel Calderín, directora de la Biblioteca Central ucabista fue la encargada de recibir el lote de revistas Bohemia, “Piedra a Piedra”, edición especial por el doble sismo del 24 de junio.

“Es un honor para nosotros recibirlos a ustedes y recibir una publicación como esta, que tiene gran importancia para el ámbito académico, justamente porque recoge parte de la historia, de lo vivido en nuestro país a raíz de este hecho natural, pero que se convirtió en un desastre que ha creado muchos problemas en Venezuela. Para la academia es importante contar con el resguardo de todo lo que haya sido posible documentar durante ese hecho”, explicó Calderín.

La especialista resaltó la importancia de esta decisión de entregar en bibliotecas, en centros de documentación, en lugares de resguardo de la información la revista Bohemia por los terremotos.

“Es la mejor manera de lograr que esto no se pierda, que pueda ser útil para los estudiosos de las distintas áreas del conocimiento en esta universidad. Porque aquí tenemos Escuela de Arquitectura, de Ingeniería Civil, Comunicación Social, Educación, pero también ofrecemos posgrados en Historia”, agregó la directora de la Biblioteca UCAB.

Mabel Calderín agregó que el contenido de la revista Bohemia es transversal para todas las carreras, porque recoge la historia de lo que ha sucedido, desde el punto de vista político, económico y social. De esta forma, el material impreso contribuirá a investigaciones en el futuro.

El Bloque DEARMAS continuará en su misión de llevar esta publicación a las principales universidades de Venezuela como parte de su compromiso con el país.

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