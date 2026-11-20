La presidenta de la República, Delcy Rodríguez, instruyó al ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Oliver Blanco, a gestionar el desbloqueo completo de las plataformas tecnológicas de acceso a la inteligencia artificial en Venezuela, con el fin de garantizar que los ciudadanos, en especial los jóvenes y los nuevos negocios, utilicen estas herramientas sin restricciones.

Durante el acto conmemorativo por el quinto aniversario del Motor Emprendedor y del programa Emprender Juntos, celebrado en el Teatro Teresa Carreño de Caracas, Rodríguez enfatizó la necesidad de impulsar el desarrollo de capacidades propias y la inventiva nacional.

"Yo le he pedido al canciller Blanco que no duerma hasta alcanzar el desbloqueo completo de todas las plataformas tecnológicas de acceso a la inteligencia artificial. Que la juventud venezolana pueda acceder para tener un desarrollo propio, para que desarrollemos nuestra propia inventiva", expresó la mandataria.

Menos trabas para exportar y respaldo académico

En su intervención, la jefa de Estado instó al equipo económico a simplificar los procesos administrativos para favorecer el envío de mercancía nacional al exterior.

"Acabo de ver exportación del emprendimiento comunal exportando aguacate; he visto también exportación de café. Emprendedores que ya llevan la marca país en lo más alto", señaló.

Asimismo, destacó el crecimiento de las startups tecnológicas en el país y el acompañamiento formativo de instituciones como el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES), la Universidad Central de Venezuela (UCV), la Universidad Metropolitana (UNIMET) y la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública (ENAHP).

Balance de Emprender Juntos y financiamiento

Rodríguez recordó que las nuevas expresiones económicas surgidas en 2020 dieron paso en 2021 a la Ley para el Fomento y Desarrollo de Nuevos Emprendimientos.

En su balance de cinco años, precisó que el programa Emprender Juntos suma casi 2,4 millones de inscritos y cerca del 90 % ha recibido financiamiento mediante la banca pública y el Fondo Nacional del Emprendimiento (FONAEM).

La mandataria encargada también indicó que la actividad emprendedora alcanza 26 % de dinámica económica y roza los 7 millones de emprendedores en Venezuela, mientras 70 % de los negocios registrados pertenece a jóvenes y 64 % corresponde a mujeres. Además, agradeció el trabajo conjunto con el comercio electrónico y la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (ANSA).

Por su parte, el ministro para la Juventud y coordinador nacional del movimiento Emprender Juntos, Sergio Lotartaro, subrayó el impacto de la estrategia de las cuatro F (formación, formalización, financiamiento y feria), el Registro Nacional de Emprendimiento (RNE) y el apoyo de la banca pública y privada para transformar iniciativas familiares en unidades productivas consolidadas.

Durante la actividad también intervino María José Pereira, propietaria del proyecto Barí Calzados en el estado Táchira, quien expuso su tránsito hacia la formalización jurídica y la exhibición de sus alpargatas y zapatos en ferias regionales y nacionales gracias al respaldo familiar, la capacitación y el FONAEM.

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