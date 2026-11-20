La cuarta ronda de diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana se extendió este viernes tras mantener trabajo pendiente en diferentes áreas.

Según fuentes cercanas a las negociaciones, ambas delegaciones se mantienen trabajando en mesas técnicas de garantías políticas, libertad de expresión, oro, fortalecimiento de la democracia y seguimiento de acuerdos.

Extienden cuarto ciclo de diálogo

Aunque se estimaba que el cuarto ciclo culminara para hoy viernes 20 de noviembre, las delegaciones decidieron extender la ronda por mantener todavía un alto volumen de trabajo pendiente.

Sin embargo, todavía no se confirma cuándo será la fecha del cierre de la cuarta ronda de ciclo entre el gobierno y los representantes de la oposición.

Diálogo político en Venezuela

Desde el pasado mes de agosto iniciaron las rondas de diálogo político entre la exdiputada de la Asamblea Nacional, Dinorah Figuera, representando la oposición y el presidente actual de la AN Jorge Rodríguez.

Luego de varios encuentros, ya han acordado la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), así como el levantamiento de bloqueos a varios sitios web y también se ha pactado recuperar el oro venezolano que se mantiene en Inglaterra.

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