​El sector salud en Venezuela propuso al Ministerio de Salud iniciar una vacunación masiva de animales y personas en zonas vulnerables para frenar el brote de rabia humana en Zulia, donde se registran cinco fallecimientos y otro en Bolívar.

​Huníades Urbina, presidente de la Academia Nacional de Medicina (ANM), detalló en una entrevista con Unión Radio que el control del brote requiere atender tanto a mascotas domésticas como a perros y gatos en situación de calle.

​"Lo que hay que hacer primero desde el punto de vista veterinario es contra gatos y perros, vacunar a todos esos animales que son los portadores y a la gente, sobre todo, en zonas endémicas", indicó el especialista. El objetivo de inmunizar a los residentes de las áreas de mayor riesgo es asegurar que "cuando le toque el accidente con el animal que esté infectado no sufra la enfermedad".

​Brecha de vacunación juvenil

​Durante su intervención, el representante médico alertó sobre el déficit de cobertura sanitaria en el país, precisando que cerca de 150.000 jóvenes permanecen sin vacunar.

​Al comparar los indicadores venezolanos con el resto del continente, Urbina señaló que "no puede ser que Haití que es el país más pobre de la región tenga mejor salud que nosotros".

​Financiamiento para adquirir dosis

​Para ejecutar los cronogramas médicos a corto, mediano y largo plazo, la ANM estima necesario un presupuesto mínimo de 55 millones de dólares. Con este fin, Urbina solicitó la gestión de Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional de 2015 y jefa de la delegación opositora en la Mesa de Diálogo.

​"Esperemos que nos atiendan. Ella hizo el planteamiento, estamos esperando que nos llamen, pero los programas están hechos, los planteamientos para vacunas. Necesitamos al menos unos 55 millones de dólares para vacunas", concluyó el titular de la academia.

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