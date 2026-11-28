La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) reportó tres temblores de magnitudes 3.4, 2.9 y 3.1 durante la madrugada de este sábado 28 de noviembre de 2026, sin registro preliminar de daños materiales ni personas afectadas.

De acuerdo con los boletines del Servicio Sismológico Venezolano, el primer evento ocurrió a las 00:27 de la madrugada con magnitud 3.4 Mw y una profundidad de 35.1 kilómetros.

El epicentro de este primer movimiento se localizó a 5 kilómetros al oeste de Isla La Tortuga y a 85 kilómetros al noreste de Cabo Codera, en las coordenadas 10.92 grados de latitud norte y 65.37 grados de longitud oeste.

Segundo y tercer sismo de la madrugada

Cuatro horas después, a las 04:23 de la mañana, Funvisis registró un segundo movimiento telúrico de magnitud 2.9 con una profundidad de 4.5 kilómetros.

Este segundo sismo tuvo su epicentro a 17 kilómetros al oeste de Isla La Tortuga y a 77 kilómetros al noreste de Cabo Codera, en 10.96 grados de latitud norte y 65.47 grados de longitud oeste.

El tercer temblor de la jornada ocurrió a las 05:29 de la mañana con magnitud 3.1 y profundidad de 35.1 kilómetros, ubicado a 27 kilómetros al norte de Isla La Tortuga y a 101 kilómetros al oeste de Punta Arenas, en las coordenadas 11.15 grados de latitud norte y 65.28 grados de longitud oeste.

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