El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) pronostica para este sábado 28 de noviembre de 2026 lluvias de intensidad variable en Caracas y cinco regiones del país.

De acuerdo con el reporte, las precipitaciones se harán sentir hacia horas de la tarde y la noche.

¿Cuál es el pronóstico general del Inameh hoy?

Durante la mañana predominan condiciones meteorológicas estables, con cielo de parcialmente nublado a despejado en la mayor parte del país.

Sin embargo, se estima desarrollo nuboso productor de lluvias o lloviznas en zonas al norte de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, noreste de Monagas, Bolívar, Amazonas y Mérida; asimismo, precipitaciones débiles en zonas montañosas de Miranda y este de Falcón.

En horas de la tarde y la noche se mantendrá cielo de parcialmente nublado a fragmentado, alternando con zonas despejadas en buena parte del territorio nacional.

No obstante, se prevé la formación de mantos nubosos que generarán precipitaciones de intensidad variable en la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Sucre, Monagas, norte de Anzoátegui, Bolívar, Amazonas, Región Central, los Andes y Zulia.

Mientras que para la Gran Caracas se estima nubosidad de parcial a fragmentada con algunas lloviznas en zonas de montañas.

Para la tarde y noche se prevén lluvias o lloviznas sobre la entidad. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 21 °C y una máxima que podría alcanzar los 32 °C en La Guaira.

Temperaturas extremas alcanzan 38 °C en Ciudad Bolívar y Guayana Esequiba, seguidas por 37 °C en Maracaibo, Coro, Barquisimeto, Barcelona, Puerto Ayacucho e Isla de Aves.

Para Maracay, el reporte regional ubica la temperatura máxima en 35 °C, mientras que Mérida registra el valor mínimo más bajo del país con 6 °C.

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