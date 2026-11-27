Venezuela anunció recientemente un plan de protección ambiental en la COP31, pero ha redoblado su apuesta por la industria petrolera como una rápida palanca para la recuperación económica a contracorriente de la transición energética global y apoyado por Estados Unidos luego de la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

El pasado 12 de noviembre, la presidenta encargada Delcy Rodríguez informó de un plan de protección medioambiental en Venezuela, del que no dio detalles durante su intervención ante la cumbre climática COP31, en Turquía.

Rodríguez aseguró entonces que Venezuela aporta apenas el 0,39 % de los gases de efecto invernadero del mundo y que los ecosistemas del país absorben 1,8 toneladas de carbono por cada tonelada emitida. Además, afirmó que el país acumula cuatro años consecutivos reduciendo la intensidad de quema de gas por cada barril producido.

La promesa de una transición energética

"Nuestra capacidad natural de absorción supera ampliamente nuestras emisiones", subrayó la mandataria encargada durante al COP31, donde prometió una transición energética en Venezuela.

Sin embargo, Juan Sánchez, doctor en Ciencias Ambientales, apuntó a EFE que la capacidad de absorción de emisiones registrada por el Gobierno de Venezuela está "sobrevalorada" y señaló que el país es el cuarto en el mundo que más gas desperdicia en antorchas de refinería, un "problema agravado por la infraestructura obsoleta y las fallas en plantas procesadoras".

"Las antorchas ineficientes liberan toneladas de metano no quemado, un gas con un poder de calentamiento decenas de veces superior al dióxido de carbono. Prometer una transición limpia mientras aumenta la quema absoluta de gas representa una contradicción abierta", dijo Sánchez.

Para el experto -colaborador del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) -, al carecer de presupuesto, metas cuantitativas y rendición de cuentas, el plan de Rodríguez es solo "un anuncio político".

Recuperación petrolera

Impulsada por el pacto con Estados Unidos, Venezuela producía en 2025 alrededor de 900.000 barriles de petróleo al día (bpd) y actualmente su producción está en 1,2 millones de bpd, lo que para Sánchez muestra que el país está "reconstruyendo su dependencia fósil para intentar rehacer su economía justo cuando el mundo está acelerando en la dirección contraria, que es la descarbonización".

"El petróleo sigue representando la mayor parte de las exportaciones y del ingreso fiscal de Venezuela. Hay una dependencia enorme, más que en el pasado", señaló el experto.

A principios de año, había dos taladros de perforación en Venezuela y actualmente hay siete, lo que evidencia la multiplicación de la actividad petrolera, ejemplificó a EFE el economista y director del Programa de Energía de América Latina de la Universidad Rice, Francisco Monaldi.

Crisis energética

Venezuela apuesta por el petróleo para intentar recuperar su economía, tras una contracción económica de alrededor del 75 % entre 2013 y 2020, un episodio de hiperinflación entre 2017 y 2021 y más de una década en emergencia humanitaria. En paralelo, existe actualmente una crisis eléctrica con apagones frecuentes.

Monaldi explicó que "buena parte" de la actividad petrolera no cuenta con su propia generación eléctrica y "cuando la tiene solo la usa cuando no hay electricidad en la red", lo que resta potencia al sistema y agrava la crisis energética, aunque el Gobierno exige que la actividad de extracción cuente con recursos de autogeneración.

Recientemente, el ministro de Ecosocialismo (Ambiente), Nelson Rodríguez, indicó en un comunicado que Venezuela, a pesar de tener más de un siglo de industria petrolera, "no contribuye al calentamiento global gracias a una política de Estado de protección ambiental" y añadió que "el 80 % de su electricidad proviene de fuentes hidroeléctricas limpias".

Por su parte, la directora ejecutiva de la ONG ambientalista Provita, Bibiana Sucre, subrayó a EFE que la tendencia del país es aumentar su producción petrolera -ya que tiene las mayores reservas probadas de crudo del mundo-, pero advirtió que el desafío radica en hacerlo de manera responsable y con estándares de gestión adecuados.

En este sentido, explicó que Venezuela tiene un amplio potencial solar y eólico sin desarrollar para cubrir la demanda, superar la actual crisis eléctrica y descarbonizar la economía.

No obstante, Sánchez recuerdó la dificultad de lograr una transición energética, dado que el país no tiene un marco legal sobre energías renovables, ni por lo tanto "reglas claras" para impulsarla, mientras que los pocos proyectos que había de turbinas eólicas "fracasaron" y se abandonaron.

EFE

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