El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aprobó nuevas disposiciones para los procesos civiles en Venezuela, con modificaciones en los montos de las demandas, la competencia de los tribunales y las modalidades de tramitación.

La medida comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2027 y abarcará únicamente los casos que se introduzcan desde esa fecha.

La resolución establece una actualización de los valores económicos que determinan qué instancia judicial atenderá cada demanda.

Los montos se calcularán con base en el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV). Entre los principales ajustes destacan:

Los juzgados de municipio conocerán demandas de hasta 30.000 veces la tasa de referencia.

Los tribunales de primera instancia atenderán casos que superen ese límite.

El procedimiento breve tendrá un nuevo tope de 15.000 veces el tipo de cambio.

El procedimiento oral podrá aplicarse a litigios de hasta 250.000 veces la tasa oficial.

Más casos podrán tramitarse por vía oral

Los cambios amplían el alcance de los procedimientos orales y breves, lo que podría permitir que distintos reclamos por deudas, contratos y obligaciones económicas tengan mecanismos de resolución menos extensos que los procesos ordinarios tradicionales.

La reforma busca reducir la acumulación de causas y agilizar las respuestas de los tribunales. Sin embargo, también genera interrogantes sobre las garantías procesales, particularmente por las restricciones que podrían existir para apelar determinadas decisiones.

La actualización contempla el uso del domicilio electrónico y las notificaciones digitales como parte de la modernización judicial. Este mecanismo pretende facilitar las comunicaciones y reducir retrasos en los procedimientos.

Los ciudadanos y abogados deberán prestar mayor atención a sus canales electrónicos, mantener sus datos actualizados y responder oportunamente a las notificaciones. Además, la posibilidad de incorporar la oralidad en algunos juicios ordinarios representa un cambio en la dinámica de los litigios civiles.

Cuestionamientos sobre las facultades del TSJ

La organización Acceso a la Justicia y otros especialistas han advertido sobre el alcance de las atribuciones del máximo tribunal para establecer modificaciones procesales. Aunque reconocen su competencia para ajustar los límites de cuantía, cuestionan que pueda cambiar de forma general los procedimientos, lapsos y condiciones de apelación mediante una resolución.

El debate se centra en si estas modificaciones corresponden al Poder Legislativo y si la medida pudiera afectar garantías como la revisión de decisiones judiciales y el acceso efectivo a la justicia.

¿Cuándo comenzarán a aplicarse las nuevas reglas?

La resolución 2026-0014 tendrá vigencia a partir del 1 de enero de 2027. Su aplicación dependerá de la fecha en que se presente cada demanda, por lo que los litigios iniciados antes de ese día continuarán bajo el régimen anterior.

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