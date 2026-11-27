Un alto funcionario del Reino Unido visitará Venezuela en los próximos días para avanzar en la liberación del oro venezolano retenido en el Banco de Inglaterra, paso previo al viaje que realizará una comitiva hacia Londres, según informó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

La información se dio a conocer este viernes, a través de un reporte de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

El acceso a las aproximadamente 31 toneladas de oro resguardadas en el Banco de Inglaterra desde 2019 ha sido uno de los puntos centrales en la mesa de diálogo entre el Gobierno y el sector opositor mencionado en el reporte oficial.

Comitiva integrada por exdiputados de 2015 y delegados del Ejecutivo

De acuerdo con el reporte del PSUV, la comitiva que viajará posteriormente a Londres para dar continuidad a las negociaciones estará conformada por tres representantes de los exdiputados de la extinta Asamblea Nacional de 2015 y tres delegados del Ejecutivo Nacional.

Hasta ahora no se detalla el nombre del enviado británico ni la fecha exacta de su llegada a Venezuela, pero ratifica que la visita busca destrabar el proceso sobre estos activos correspondientes a las reservas internacionales del país.

En el mensaje citado por el PSUV, Jorge Rodríguez pidió a las venezolanas y a los venezolanos, a los medios de comunicación y a los factores políticos confiar en el proceso de negociación.

Rodríguez sostuvo que los distintos espacios de diálogo instalados buscan alcanzar acuerdos para que toda la población sienta que puede volver a convivir en un clima de paz y democracia.

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