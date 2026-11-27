César Omaña Tirado, padre de César Antonio Alfonso Omaña Alcalá, quien se encuentra bajo custodia en El Rodeo I, falleció en la madrugada de este viernes 27 de noviembre de 2026, según informó la periodista Maryorin Méndez en un video publicado en sus redes sociales.

La reportera indicó que las autoridades no concedieron la medida humanitaria solicitada para que el médico y empresario pudiera estar junto a su familiar antes de su muerte.

De acuerdo con los reportes extraoficiales, el padre de Omaña enfrentaba un diagnóstico de cáncer de hígado con metástasis y que en noviembre el detenido tuvo apenas una visita breve de 20 minutos bajo custodia para verlo, mientras pedía casa por cárcel.

En abril de 2026, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había emitido medidas cautelares relacionadas con César Omaña y su padre en Venezuela.

En un video difundido el 28 de septiembre de 2026, Omaña Tirado, quien tenía 85 años, relató que padecía cáncer de hígado en fase de metástasis y permanecía hospitalizado, además de expresar su inquietud por la salud de su hijo y su imposibilidad de acudir a las visitas carcelarias.

De acuerdo con reportes de la organización no gubernamental Un Mundo Sin Mordaza, Omaña Alcalá fue aprehendido el 30 de julio de 2024 e imputado por presuntas conspiraciones y señalamientos de actuar como doble agente, caso en el que dicha organización denunció retardo procesal y negativa de medidas cautelares.

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