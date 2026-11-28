Un incendio fue reportado este sábado 28 de noviembre en una refinería de la compañía petrolera Chevron en el condado de Los Ángeles, estado de California, Estados Unidos, poco tiempo después de que un sismo de magnitud 5,0 sacudiera la zona y generara varias réplicas.

​Los reportes preliminares sobre el suceso despertaron alarma entre los ciudadanos y preocupación ante el posible impacto de la actividad sísmica sobre las instalaciones industriales ubicadas en la región.

​Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si el fuego en la planta petrolera fue ocasionado directamente por el movimiento telúrico, y tampoco se ha precisado la magnitud de posibles daños materiales ni si el incidente ha dejado personas heridas.

​Datos técnicos del movimiento telúrico

​De acuerdo con la información divulgada por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el sismo principal tuvo su epicentro frente a la costa de Manhattan Beach, a unos 30 kilómetros al sur de Los Ángeles, con una profundidad de 12,2 kilómetros.

​Tras la primera sacudida, el registro de múltiples réplicas mantuvo en alerta a los habitantes del área metropolitana californiana mientras se evaluaban las condiciones de seguridad en la refinería.