El Gobierno español confirmó este sábado 28 de noviembre que todo el dispositivo logístico y de seguridad se encuentra listo para que las elecciones generales de este domingo 29 de noviembre se desarrollen con normalidad y plenas garantías, según declararon la secretaria de Estado de Comunicación, Lydia del Canto, y la subsecretaria del Ministerio del Interior, Susana Crisóstomo.

​Durante una rueda de prensa ofrecida en el Centro Nacional de Difusión de Datos, instalado en el recinto ferial de Ifema en Madrid, ambas autoridades agradecieron la labor de las administraciones públicas, los ayuntamientos, Correos, la Oficina del Censo Electoral y los más de 183.000 presidentes y vocales de mesa encargados de supervisar la votación y el conteo.

​Para estos comicios están llamados a las urnas 38.616.949 electores, de los cuales 35.953.542 residen en territorio español y 2.663.407 están inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) en el extranjero.

Consultada sobre la resolución cautelar del Tribunal Supremo que suspende el derecho al sufragio de determinados ciudadanos nacionalizados mediante la denominada "ley de nietos", Crisóstomo aseguró que el Ejecutivo acatará de forma estricta y escrupulosa las disposiciones del Alto Tribunal.

​Seguimiento digital del escrutinio y simulador de pactos



​De cara a la jornada electoral, el Ministerio del Interior puso en marcha este sábado el portal web [https://resultados.29neleccionesgenerales.es](https://resultados.29neleccionesgenerales.es) y la aplicación móvil "Elecciones Generales 29N" —disponible para sistemas iOS y Android—, herramientas desde las que se podrá monitorear la apertura de mesas, los avances de participación y las comparecencias oficiales en directo desde Ifema.

​La difusión de los resultados provisionales comenzará a partir de las 21:00 horas de este domingo, tras el cierre de los centros de votación en las Islas Canarias.