Los residentes de Doral que buscan atención médica accesible, análisis de laboratorio y pediatría sin contar con seguro médico enfrentan una particularidad geográfica: dentro del municipio no opera ningún Centro de Salud Calificado Federalmente (FQHC) con sede principal.

Para acceder a tarifas basadas en escala variable según los ingresos familiares, las familias deben desplazarse unos minutos hacia municipios colindantes del condado de Miami-Dade como Hialeah, el noroeste de Miami y Miami Gardens.

Clínicas FQHC cercanas con tarifas ajustadas a tus ingresos

La red Jessie Trice Community Health System (JTCHS) lidera la atención comunitaria subsidiada en el corredor norte y este cercano a Doral, aceptando pacientes sin seguro, Medicaid y Medicare, además de integrar servicios de farmacia, medicina primaria, pediatría y referencias de laboratorio:

JTCHS Flamingo Center (Hialeah): Situado al norte de Doral en 901 E 10th Ave, Bay #39, Hialeah, FL 33010 , este centro sin fines de lucro brinda medicina primaria, pediatría, salud de la mujer y farmacia a bajo costo. Atiende de lunes a viernes y agenda citas al 305-637-6400 .

JTCHS Dr. Fatima Zafar Health & Wellness Center (Miami): Ubicado en 5361 NW 22nd Ave, Miami, FL 33142 , ofrece medicina familiar, pediatría, optometría y farmacia con horarios extendidos algunos días de la semana bajo el mismo teléfono central ( 305-637-6400 ).

Frederica Wilson / Juanita Mann Health Center (Miami): Localizado en 2520 NW 75th St, Miami, FL 33147 , este centro de la red JTCHS proporciona atención primaria y podología para familias del corredor noroeste.

Pediatric & Family Health and Wellness Center (Miami Gardens): Situado en 1825 NW 167th St, Miami Gardens, FL 33056, funciona como FQHC especializado en medicina general y cuidado pediátrico comunitario.

Alternativas locales dentro de Doral para consultas y pediatría

Quienes priorizan quedarse dentro de los límites de Doral y disponen de cobertura médica (como Medicaid, Medicare o seguros comerciales) o prefieren tarifas particulares cuentan con clínicas privadas de atención familiar.

Entre ellas destaca Family and Pediatrics Medical Center, ubicada en 3155 NW 82nd Ave, Suite 102, Doral, FL 33122 (teléfono 305-591-2988), que ofrece medicina general y pediátrica de lunes a viernes.

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