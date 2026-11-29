El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, informó este domingo 29 de noviembre sobre una operación conjunta de la Policía Nacional, la Fiscalía y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) contra las finanzas de la banda transnacional venezolana Tren de Aragua, mediante la cual sometieron a extinción de dominio 34 bienes avaluados en cerca de 7.000 millones de pesos en los departamentos de Antioquia y Norte de Santander.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el mandatario detalló que las investigaciones permitieron identificar una red de testaferros encargada de ocultar propiedades ilícitas vinculadas con alias Flypper, señalado como cabecilla financiero de esa organización delictiva.

Alcance de la ofensiva estatal

De La Espriella subrayó que la estrategia oficial no se limita a perseguir a quienes cometen homicidios, extorsiones o hechos de violencia, sino que apunta de forma directa al patrimonio, los prestanombres y cada recurso obtenido de actividades ilícitas, con el objetivo de desmantelar el negocio criminal hasta dejarlo sin capacidad financiera.

El jefe de Estado cerró su pronunciamiento con sus habituales consignas políticas y religiosas, mientras las autoridades judiciales avanzan en los trámites legales sobre las propiedades intervenidas en ambas regiones colombianas.

Visita nuestras secciones: Internacionales

Para mantenerte informado, sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube