Tres candidatos con vículos venezolanos —Celia Lastra, Félix Ochoa y Karin Mago— integran las listas del Partido Popular (PP) al Congreso de los Diputados y al Senado en las elecciones generales de España, donde más de 136.100 venezolanos con nacionalidad española figuran habilitados para votar.

Los tres aspirantes votaron durante la jornada en Alicante, Madrid y Lugo, mientras la comunidad hispanovenezolana recibe llamados a acudir a las urnas antes del cierre de las mesas, fijado a las 20:00 horas en la península (3:00 p. m. en Venezuela).

Candidatos en las listas del Partido Popular

Según las candidaturas publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE), los tres postulantes compiten en las planchas encabezadas por Alberto Núñez Feijóo en distintas circunscripciones:

Celia Lastra Díaz aspira al Congreso por Alicante en el puesto número 5; nació en esa provincia, vivió en Venezuela entre 1976 y 1990, obtuvo la nacionalidad venezolana y ejerce como concejala en el Ayuntamiento de Elche desde 2023.

Félix Ochoa Maldonado compite al Congreso por Madrid; nació en Venezuela, militó en Primero Justicia y emigró a la capital española en 2009 para integrarse a la política local.

Karin Mago figura como suplente al Senado por Lugo; nació en Venezuela, reside en Galicia como emprendedora y activista social, y coordinó en esa provincia a Comando Con Vzla y Vente Venezuela.

Participación electoral y peso de la diáspora

La contienda transcurre con una asistencia a las urnas que alcanzó el 68,16 % del censo a las 18:00 horas, con más de 18,6 millones de votos emitidos, por encima del 53,12 % anotado a la misma hora en julio de 2023, según el segundo avance del Ministerio del Interior citado por RTVE.

El incremento destaca en la Comunidad de Madrid, con 72,69 % de participación a esa hora, donde reside una parte importante de los cerca de 400.000 venezolanos registrados en España por el Instituto Nacional de Estadística (INE), dentro de un colectivo con más de 136.100 electores nacionalizados.

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