La jornada de elecciones seccionales en Ecuador transcurre este domingo 29 de noviembre con la totalidad de las 41.475 juntas receptoras del voto instaladas, según el primer reporte oficial emitido por el Consejo Nacional Electoral (CNE). ​

De acuerdo con el organismo comicial, la apertura de las mesas se completó antes de las 10:00 hora local (15:00 GMT), tras iniciarse el sufragio a las 07:00 horas, integrándose el 87,17 % con vocales titulares y el 12,83 % con suplentes, sin que se registraran incidentes de orden público, refiere EFE.

Más de 13,8 millones de electores están convocados a definir las autoridades locales, prefecturas, 222 alcaldías y juntas parroquiales, además de renovar a los siete consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), entidad encargada de designar a los principales órganos de control del Estado, incluida la Fiscalía General. ​

El presidente del CNE, José Cabrera, confirmó que el proceso avanza “con normalidad en el 100 % de los recintos electorales, incluidos los 34 recintos reubicados” en la región costera debido a las inundaciones provocadas por el fenómeno climático de El Niño.

Cabrera añadió que la votación de los ecuatorianos residentes en el exterior también opera sin contratiempos y exhortó a la población a "acudir a las urnas de manera ordenada, pacífica y cívica". ​

Pulso territorial entre el oficialismo y la oposición​Los comicios representan un examen político para el presidente Daniel Noboa, cuya formación, Acción Democrática Nacional (ADN), compite por primera vez en elecciones locales con la meta de arrebatar al correísmo el control de plazas estratégicas como Quito, Guayaquil, Cuenca y Manta, además de sus respectivas prefecturas. ​

La contienda está marcada por la ausencia en la papeleta de la Revolución Ciudadana, principal fuerza opositora, suspendida a solicitud de la Fiscalía en el marco de una investigación por presunto lavado de activos en la financiación de la campaña presidencial de 2023.

Ante esta restricción, sus cuadros compiten dispersos en las listas de otras organizaciones políticas, mientras figuras relevantes permanecen privadas de libertad por distintos procesos judiciales, entre ellas la excandidata presidencial Luisa González y el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez.​

Tras depositar su voto en la comuna costera de Olón, en la provincia de Santa Elena, Noboa llamó a la ciudadanía a sufragar “con conciencia y sin miedo” y se trasladó hacia Guayaquil para acompañar a los aspirantes de su movimiento.

Durante la campaña, el mandatario respaldó públicamente a figuras como Harold Burbano, candidato a la Alcaldía de Quito, y Cynthia Viteri, postulante a la Alcaldía de Guayaquil.

Visita nuestras secciones: Internacionales

Para mantenerte informado, sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube