Autoridades

Reportan sismo de magnitud 5.6 en México este 5 de junio: conozca los detalles

El movimiento telúrico no ameritó alarma sísmica por su baja magnitud

Por Yasmely Saltos
Viernes, 05 de junio de 2026 a las 05:25 pm
Reportan sismo de magnitud 5.6 en México este 5 de junio: conozca los detalles

Autoridades mexicanas,registraron un sismo con sensor cercano a 18 kilómetros al sureste de OmetepecGuerrero.

El movimiento telúrico tuvo efectos también en la Ciudad de México.  Sin embargo, autoridades confirmaron que su magnitud preliminar de 5.6 no ameritó activar la alarma sísmica

De acuerdo con el Sistema de Alerta Sísmico Mexicano (SASMEX), la estimación de energía durante los primeros segundos no superó los niveles preestablecidos. Usuarios en redes sociales dieron a conocer que el sismo se sintió con gran intensidad y brevemente en las alcaldías de Benito Juárez e Iztacalco.

De acuerdo a reportes de los medios,la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México activó el protocolo de alerta sísmica en toda la Red de Movilidad Integrada e hizo un llamado a los pasajeros a mantener la calma y seguir las rutas de evacuación.

Además,agregó que los equipos iniciaron la revisión de estaciones e infraestructura e hizo un recordatorio a no utilizar los elevadores.  

Por su lado, el Servicio de Transportes Eléctricos de la CDMX confirmó que la red de trolebús y el tren ligero continúan operando sin afectaciones, tras aplicar el protocolo de revisión de infraestructura. 

Informe preliminar del #Sismo detectado el 05-jun-26 a las 14:55:08 hrs. #TenemosSismo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/wuuMloRrhD

— AlertaSísmica SASMEX (@SASMEX)June 5, 2026

Visita nuestras secciones:  Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en TelegramWhatsApp y Youtube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América