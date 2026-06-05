Reportan sismo de magnitud 5.6 en México este 5 de junio: conozca los detalles

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Autoridades mexicanas,registraron un sismo con sensor cercano a 18 kilómetros al sureste de Ometepec, Guerrero.

El movimiento telúrico tuvo efectos también en la Ciudad de México. Sin embargo, autoridades confirmaron que su magnitud preliminar de 5.6 no ameritó activar la alarma sísmica.

De acuerdo con el Sistema de Alerta Sísmico Mexicano (SASMEX), la estimación de energía durante los primeros segundos no superó los niveles preestablecidos. Usuarios en redes sociales dieron a conocer que el sismo se sintió con gran intensidad y brevemente en las alcaldías de Benito Juárez e Iztacalco.

De acuerdo a reportes de los medios,la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México activó el protocolo de alerta sísmica en toda la Red de Movilidad Integrada e hizo un llamado a los pasajeros a mantener la calma y seguir las rutas de evacuación.

Además,agregó que los equipos iniciaron la revisión de estaciones e infraestructura e hizo un recordatorio a no utilizar los elevadores.

Por su lado, el Servicio de Transportes Eléctricos de la CDMX confirmó que la red de trolebús y el tren ligero continúan operando sin afectaciones, tras aplicar el protocolo de revisión de infraestructura.

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